Bollywood Stars Whose Name In Guinness World Records: बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई हस्तियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े ख़िताब अपने नाम किए हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से फिल्मी सेलेब्स अक्सर सुर्ख़ियों में भी रहते हैं. मनोरंजन के इस जगत में कई कलाकारों के पास एक से बढ़कर एक अवार्ड शामिल है. बॉलीवुड में ऐसे कई सेलेब्स हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आज हम आपको बी टाउन के कुछ ऐसे सितारों के नाम बताएंगे जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है. जी हां, अलग अलग वजहों और उपलब्धियों के काऱण कुछ हस्तियों का नाम गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो चुका है. आइए एक नज़र डालते हैं लिस्ट पर:

लता मंगेशकर

भारत की 'स्वर कोकिला' लता मंगेशकर ने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कहा है. अपनी आवाज़ और अपने गानों से हर दिल में बसने वाली लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. साल 1974 में लता मंगेशकर का नाम द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था क्योंकि तब तक उन्होंने सबसे ज्यादा गाने गए थे.

कैटरीना कैफ

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कैटरीना कैफ के चाहने वाले लाखों में हैं. उनके हुस्न की पूरी दुनिया दीवानी है. कैटरीना कैफ का नाम साल 2013 में 16.75 करोड़ रुपए के अनुमानित कमाई करने के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था.

अभिषेक बच्चन

फिल्म ‘रिफ्यूजी’ से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता अभिषेक बच्चन का नाम भी इस रिकॉर्ड बुक में शामिल है. अभिषेक ने 12 घंटे में अलग अलग शहरों में सबसे अधिक सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई थी और इस वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया. ये कारनामा उन्होंने ‘दिल्ली-6’ के प्रमोशन के वक़्त किया था.

अमिताभ बच्चन

सिनेमा जगत के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम कई उपलब्धियां हैं जिसे लोग पाना चाहते हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं. अमिताभ बच्चन ने 19 अन्य लोकप्रिय गायकों के साथ हनुमान चालीसा गाना रिकॉर्ड किया गया था और इस वजह से उनका नाम गिनीज बुक में शामिल किया गया.

शाहरुख खान

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के स्टारडम से हर कोई वाकिफ है. पूरी दुनिया उनकी एक झलक पाने को बेताब रहती है. साल 2013 में शाहरुख खान ने 220.5 करोड़ रुपए की अनुमानित कमाई थी और यह कमाई बाकी अभिनेताओं से ज़्यादा थी. इस वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था.

आशा भोंसले

लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने भी अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं. साल 2000 में आशा भोंसले ने सबसे ज़्यादा सोलो सिंगिंग का रिकॉर्ड बनाया था. इस वजह से उनका नाम गिनीज बुक में शामिल किया गया था.

सोनाक्षी सिन्हा

बॉलीवुड की ‘दबंग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हा के तेवर से हर कोई वाकिफ है. अपनी बेबाक अदाकारी से हर किसी का दिल जीतने वाली का नाम भी इस रिकॉर्ड बुक में दर्ज है. रिपोर्ट की मानें तो सोनाक्षी सिन्हा की एक इवेंट में शामिल हुई थी जहां एक समय पर सबसे ज्यादा महिलाओं ने अपने नाखूनों को पेंट किया था. साल 2016 में सोनाक्षी के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया.