Shahrukh khan Trending on Twitter: अगर इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी की बात हो रही है तो वो है शाहरुख खान….शाहरुख खान….शाहरुख खान. किंग खान की मोस्ट अवेटिड फिल्म आज रिलीज हो गई है. जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि फिल्म जबरदस्त हिट साबित होने वाली है वैसा ही देखने को मिल रहा है. शो हाउसफुल जा रहे हैं. लोगों की भीड़ जमा है. सिनेमाहाल सीटियों से गूंज रहा है. शाहरुख खान ने लगभग 4 साल बाद इस फिल्म के जरिए वापसी की है. लोगों के बीच उनका क्रेज़ बरकरार है. शाहरुख भी ट्विटर पर लगातार फैंस के साथ बने हुए हैं. रिलीज से पहले भी वे लोगों के मजेदार सवालों का जवाब देते हुए नज़र आ रहे थे. इसके अलावा शाहरुख ने एक बार फिर ट्विटर पर #Askrk के तहत फैन्स के सवालों का जवाब दिया है.

शाहरुख खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें ‘पठान’ देखने के लिए खरीदे गए टिकटों का खजाना नजर आ रहा है. शाहरुख खान ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ‘अरे वाह, कृपया फिल्म देखने के बाद इस्तेमाल किए गए टिकटों का सही तरीके से डिस्पॉस करें. शुक्रिया.’