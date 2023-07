एटली और विजय सेतुपति के मुरीद हुए शाहरुख खान कहा शुक्रिया, फैंस ने कहा 'इसलिए वो किंग हैं'

Shahrukh Khan Film Jawan: चार साल इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद शाहरूख खान ने सुपरहिट फिल्म ‘पठान’ जरिए हला ही में धमाकेदार वापसी की थी. वहीं अब वो फिर से एक्शन करते हुए नजर आएंगे. किग खान की पठान’ के बाद एक्टर अपनी एक्शन से भरपूर फिल्म ‘जवान’ को लेकर लाइम लाइट्स में हैं.’जवान’ का ट्रेलर देखने के बाद फैंस की इस मूवी को देखने की बेताबी और बढ़ गई है. प्रीव्यू को 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन से ज्यादा व्यू मिले. वहीं फैंस को ‘जवान’ का मैजिक देखने का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म के प्रीव्यू शेयर होने के बाद सुपरस्टार शाहरुख़ खान ने सोशल मीडिया पर डायरेक्टर एटली कुमार के साथ जवान से जुड़े सभी क्रू मेंबर को थैंक्यू बोला है .एक्टर के इस दरियादिली को देखकर यूजर्स अपने रिएक्शन दिया है और उनका जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एक्टर शाहरुख खान ने ट्वीट किया कि ‘सर!! मास!! हर चीज के लिए शुक्रिया और इस बात का ध्यान रखने के लिए भी एके मीर, पायल के साथ मिलकर अपने इनपुट्स दिए!! लव यू ऑल.’ डायरेक्टर एटली कुमार को शुक्रिया करने के साथ हीं बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साउथ सक्टर विजय सेतुपति भी नजर आए. एक्टर ने डायरेक्टर एटली कुमार के साथ-साथ विजय सेतुपति के लिए भी ट्वीट किया है और बाकी के क्रू मेंबर्स को दिल से धन्यवाद दिया. शाहरुख के साथ विजय सेतुपति की ये पहली फिल्म होगी, जिसमें दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.