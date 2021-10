Shahrukh Khan On How Salman will Always Be There When Its Comes To My Family: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं, दरअसल किंग खान के बेटे आर्यन खान (Aryan khan) की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद से ही उनका पूरा परिवरा बेहद परेशान हैं. इस दौरान उन्हें फैंस के साथ पूरे बॉलीवुड का भी साथ मिला है. इसी कड़ी मेंसोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो सलमान खान (Salman Khan) के शो दस का दम का है. वीडियो में शाहरुख सलमान से वो कहते हैं जो हम बहुत कम लोगों से कहते हैं.Also Read - अरे बाप रे, अभी गिरते! Sushmita Sen मुंह के बल गिरने से बाल बाल बचीं, लड़खड़ाया पैर और... Video Viral

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान (Salman Khan) शाहरुख से एक सवाल पूछते हैं. जिसके बाद शाहरुख खान (Shahrukh Khan) कहते हैं कि 'सलमान अगर मैं कभी परेशानी में हूं यहां तक की अगर मेरी फैमिली परेशानी में होगी, तो तुम साथ होगे' और सलमान ये सुनकर कहते हैं बिल्कुल और आकर शाहरुख को गले लगा लेते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood_ka_keeda (@bollywood_ka_keeda)



इस वीडियो को देखकर इस वक्त फैंस इसलिए भी भावुक हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब आर्यन पर मुसीबत आई तो सबसे पहले शाहरुख को अपने खास दोस्त सलमान का ही साथ मिला और ना केवल भाईजान बल्कि उनका पूरा परिवार इस वक्त किंग खान के साथ ही. ऐसे में सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. एक यूजर ने बोला 'ये है सच्ची दोस्ती' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'वाह करण अर्जुन'