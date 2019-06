मुंबई. बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) अपनी अदाकारी के साथ-साथ दिलकश आवाज के लिए भी जाने जाते हैं. यही वजह है कि दुनिया की मशहूर फिल्म निर्माता कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने उन्हें अपनी नई फिल्म का हिस्सा बनाया है. वॉल्ट डिजनी स्टूडियोज की फिल्म ‘द लॉयन किंग’ के हिंदी संस्करण में किंग मुफासा को बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपनी आवाज दी हैं. शाहरुख ने शुक्रवार को हिंदी संस्करण के ट्रेलर को लॉन्च करते हुए लिखा, “इस वैश्विक विरासत का हिस्सा बनने की खुशी है.” शाहरुख के शेयर करते ही यह वीडियो वायरल हो गई.

शाहरुख खान के फैन्स ने इस वीडियो को देखकर उनकी तारीफ में पुल बांधने शुरू कर दिए हैं. वॉल्ट डिजनी की इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा बॉलीवुड के कई एक्टर और एक्ट्रेस ने भी अपनी आवाज दी है. फिल्म के बारे में उम्मीद की जा रही है कि ‘जंगल बुक’ की तरह यह भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगी.

Delighted to be a part of this global legacy. In Cinemas 19th July. Yaad Rakhna. #TheLionKing @disneyfilmindia https://t.co/T2OfU4JspC

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 28, 2019