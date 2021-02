Shahrukh Khan’s Film Pathan Shooting in Burj Khalifa: बॉलीवुड की दुनिया के ‘बादशाह’ कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘पठान’ (Pathan) को लेकर खूब सुर्ख़ियों में है. बड़े पर्दे पर लंबे वक़्त के बाद वापसी कर रहे शाहरुख खान अपनी इस फिल्म को लेकर खूब मेहनत कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ‘पठान’ के सेट से कई एक्शन वीडियोज और फोटोज वायरल हुई हैं जिनमें किंग खान जबरदस्त स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. Also Read - भूमि पेडनेकर ने तस्वीर शेयर कर बयां किया दर्द, बोलीं- तुम्हें फिर से देखकर खुश नहीं हूं...

गौरतलब है कि 'पठान' की शूटिंग फिल्हाल दुबई में हो रही है मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) के अंदर की जा सकती है. कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में किंग खान फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स शूट करेंगे. बता दें कि शाहरुख औरबुर्ज खलीफा का नाता भी काफी पुराना है.

फिल्म ‘मिशन इम्पॉसिबल’ और ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ के अलावा बेहद कम फिल्में हैं, जो बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) के अंदर शूट हुई हैं. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस लिस्ट में ‘पठान’ भी जल्द ही शामिल होने वाली है.

