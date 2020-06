मुंबई: कोरोना काल के इस मुश्किल समय में ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं जिन्हें सुनकर या देखकर इंसानियत से नफरत होने लगती है. मुसीबत, गरीबी और परेशानी से बंधे ऐसे कई वारदात हैं जो सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं. हाल ही में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल (Muzaffarpur Migrant Lady Video Viral) हुआ था, जिसमें एक महिला प्रवासी मजदूर के शव की चादर से उसका बच्चा खेलता नजर आ रहा था. Also Read - अम्फान प्रभावितों की मदद को आगे आया KKR, किया इस नेक काम का वादा

इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था और प्रवासी श्रमिकों की मुसीबत को रेखांकित करते हुए सभी को चकित कर दिया था. इस वीडियो के बाद शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और उनके मीर फाउंडेशन (Meer Foundation) ने बच्चे की मदद और वित्तीय सहायता की पेशकश की है, जिसकी देखभाल अब दादा-दादी करेंगे. मीर फाउंडेशन ने पोस्ट किया, "हैशटैगमीरफाउंडेशन उन सभी का शुक्रगुजार है, जिन्होंने उस बच्चे तक पहुंचने में हमारी मदद की, जिसके दिल दहला देने वाले वीडियो, जिसमें वह अपनी मां को जगाने की कोशिश करता है, ने सभी को झकझोर कर रख दिया. अब हम उसकी मदद कर रहे हैं और वह अपने दादा की देखरेख में है."

वीडियो में बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा अपनी मृत मां के ऊपर ओढ़ाए गए चादर से खेलता नजर आ रहा है. अरविना खातून नामक 35 साल की महिला प्लेटफॉर्म पर मृत अवस्था में नजर आ रही है, और उसके सामान से भरे दो बैग भी उसके पास रखे हुए हैं. महिला और उसके दो छोटे बच्चे 25 मई को अहमदाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए थे.

Ahmedabad – Katihar #ShramikSpecial turned graveyard for two families. This disturbing visual is of a lady who suddenly collpased. A child in the same train also died before reaching the destination. The grieving families were attended by #muzaffarpur rail police. pic.twitter.com/9gZzIru9CJ

