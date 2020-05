मुंबई: बॉलीवुड की दुनिया के ‘किंग’ कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख़ खान अब डिजिटल प्लेटफार्म पर भी कमाल दिखाने के लिए बेताब हैं. इस बार एक एक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक निर्माता के हैसियत से वो सामने आएंगे. बतौर निर्माता बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की नई वेब सीरीज ‘बेताल’ 24 मई को रिलीज होने के लिए तैयार है. Also Read - VIDEO: शाहरुख़ खान ने गाया ऑनलाइन कॉन्सर्ट में गाना, तंग आकर अबराम ने कहा, ‘पापा अब बस करो’

‘बेताल’ एक हॉरर थ्रिलर है, जिसका लेखन और निर्देशन पैट्रिक ग्राहम ने किया है और सह-निर्देशन निखिल महाजन ने किया है. एक सूत्र ने कहा, “सीरीज को बड़े पैमाने पर भारत में फिल्माया गया है, खासकर मुंबई, लोनावाला और खंडाला में, क्योंकि इसकी कहानी एक काल्पनिक लोककथा के इर्द-गिर्द घूमती है.” Also Read - शाहरुख खान की इस चीज की दीवानी हैं काजोल, पब्लिक में किया बिंदास एक्सेप्ट

सीरीज के पहले लुक का अनावरण हो गया है. शाहरुख के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया, “आगामी हॉरर सीरीज बेताल का ये रहा पहला लुक. विनीत कुमार, अहान कुमरा अभिनीत, पैट्रिक ग्राहम निर्देशित. नेटफ्लिक्स इंडिया पर 24 मई को प्रीमियर.” Also Read - शाहरुख खान के साथ फेक फोटो शेयर करने पर राखी सावंत को लताड़, यूजर बोले- इतना मत करो...

Here’s 1st look of #Betaal, our upcoming horror-thriller web series, starring @ItsViineetKumar, @AahanaKumra & directed by #PatrickGraham, @iamnm. Produced by @RedChilliesEnt @gaurikhan @_GauravVerma, it premieres May 24 on @NetflixIndia@iamsrk @VenkyMysore @blumhouse #SKGlobal pic.twitter.com/nP0aKt0Ryk

