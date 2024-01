Hindi Entertainment Hindi

Shaitaan Teaser: 'शैतान' में दिखा आर माधवन के काले जादू का खेल, टीजर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Shaitaan Teaser Out Now: अजय देवगन (Ajay Devgn) आर. माधवन (R. Madhavan) ज्योतिका (Jyothika) स्टारर फिल्म ‘शैतान’ का टीजर (Shaitaan Teaser Out) रिलीज हो चुका है और इसे देखकर आप दो मिनट के लिए सकते में आ सकते हैं. बता दें फिल्म की पहली झलक कुछ दिनों पहले जारी किए गए पोस्टर से मिली थी और अब जो टीजर सामने आया है जो हर तरफ से आपको हैरान कर सकता है. ये फिल्म हॉरर फिल्म है और इसे देखकर दर्शकों की रूह कांप जाएगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे. बता दें अजय देवगन सिंघम अगेन (Singham Again) से लेकर रेड 2 (Raid 2) और मैदान (Maidan) जैसी फिल्में लाइन अप है. ऐसे में आइए जानते हैं कf शैतान में अजय क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं.

‘वो पूछेगा तुमसे, एक खेल है, खेलोगे?

अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म ‘शैतान’ का टीज़र आखिरकार रिलीज़ हो गया है और ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी और इसमें एक्ट्रेस ज्योतिका पूरे 20 साल के लंबे समय के बाद पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है. बता दें शैतान का टीजर सामने आया है और इसे शेयर करते हुए अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर लिखा है ‘वो पूछेगा तुमसे, एक खेल है, खेलोगे? पर उसके बहकावे में मत आना. शैतान टीजर आउट.’

काला जादू पर आधारित है शैतान

इस टीजर से जो अबतक सामने आया है उससे ये पता लगता है कि फिल्म काला जादू पर आधारित है. इसके टीजर में वूडू गुड़िया को आप देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल काला जादू के लिए किया जाता है. इस फिल्म में भी काला जादू और वूडू गुड़िया का खेल देखने को मिलने वाला है. टीजर में काला जादू आपका होश उड़ाने के लिए बहुत है और ऐसा भी दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक करने वाला ये शैतान कोई और नहीं आर माधवन ही हैं. इसमें आर माधवन का लुक भी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है.

गुजराती फिल्म ‘वश’ का रीमेक है ‘शैतान’

‘शैतान’, पिछले साल फरवरी में रिलीज हुई गुजराती फिल्म ‘वश’ का रीमेक है. अजय देवगन और आर माधवन के बीच अच्छाई और बुराई की लड़ाई देखने को फैंस को मिलेगी. फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है, ये मूवी 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है