Shakti Kapoor frightened after seeing the outcry of Corona: कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के कारण देशभर में बेहद खराब मजंर देखने को मिल रहा है. करोड़ो लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुते हैं और कई सारे लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है. कोरोना ने हर किसी को अपनी जाल में फंसा लिया है. वहीं देश की ऐसी हालत देखकर बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) भी इस महामारी से ड़रे हुए हैं और अब उन्होंने बेहद बड़ी बात बोली है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.

बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने कहा 'यह बीता साल बहुत मुश्किलों से भरा हुआ निकला है. मौत अब और करीब आ गई है. पहले लोग बोलते थे मरने वाला है, मरने वाला है और उसमें दस साल लग जाते थे. अब लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं. मौत क्या है अब? यह बहुत आसान है अब. मैंने अभी सुना दोस्त के भाई को सुबह अस्पताल लेकर गए थे और शाम को वह नहीं रहे. इसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं.



शक्ति कपूर ने आगे कहा, ‘परिस्थिति हाथ ने निकलती जा रही है. वह वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं और लोगों से जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने के लिए कह रहे हैं. उनका मानना है कि वैक्सीन लगवाकर इस समस्या से बचा जा सकता है. मैंने सुना है यह लहर और गंभीर हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हवा में फैल गया है अगर ऐसा है तो हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है और यह कब खत्म होगा’.