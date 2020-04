View this post on Instagram

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएँगे, प्यारे तेरे बोल दूजे के होंठों को देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़, फिर दुनिया से डोल एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएँगे, प्यारे तेरे बोल I have such a clear memory of singing this song when I was in 3rd standard @neetimohan18 didi taught me and asked to participate in this competition. And…. I came third 🙈 🏆 yayyyy 🥳 #quarantine stories #staystrong #livelovelaugh 🌺