Twitter Says Shame On Star Plus: स्टार प्लस का मशहूर शो 'गुम है किसी के प्यार में' इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है, वैसे बता दें कि ये शो हमेशी ही टीआरपी में नंबर 5 में अपनी दगह बन कर रखता है. हालांकि फिलहाल शो में कुछ ऐसा चल रहा है जो कुछ लोगों को खासा पसंद नहीं आ रहा है और यही वजह है कि ट्विटर पर 'स्टार प्लस तुम पर शर्म आती है' ट्रेंड हो रहा है और इसके पीछे की वजह है सीरियल गुम है किसी के प्यार में. दरअसल गुम है किसी के प्यार में सीरियल में शुरू से ही लव ट्राएंगल दिखाया गया है। जहां विराट और सई पति पत्नी हैं, तो वहीं पत्रलेखा की शादी विराट के बड़े भाई से हुई है (जो की विराट का पहला प्यार थी)। अब पत्रलेखा को हमेशा विराट और सई के बीच में परेशानी पैदा करते हुए देखा जाता है.

ट्विटर पर दर्शकों का कहना है कि जब शो में देवर भाभी यानी विराट और पत्रलेखा के एंगल को अब क्यों दिखाया जा रहा है. बता दें कि मौजूदा समय में सीरियल में सई और विराट की दोबारा शादी हो चुकी हैऔर वो अपीन जिंदगी में खुश है. चंद यूजर ने सोशल मीडिया पर स्टार प्लस को अनसब्सक्राइब करने के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है. वहीं चंद यूजर स्टार प्लस को इस तरह के कंटेंट दिखाने के लिए लानतें दे रहे हैं.



बता दें टीवी सीरियल्स में लोगों की दिलचस्पी बनी रहे, इसे लेकर मेकर्स शो की कहानी में अलग अलग ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं. टीआरपी की होड़ में ऐसा कई बार देखा गया है कि जो सामान्य जिंदगी में अप्रत्याशित लगता है, वही इन टीवी सीरियल में घट रहा होता है.

If there was a worst actress award for the worst actress on ITV for the past 20 years, that will straight go to Mrs Sharma Bhatt @StarPlus

She adds zero value to Ghkkpm,yet is on the montage everywhere.

Stop sidelining Ayesha Singh!

SHAME ON STAR PLUS https://t.co/fNiouzPPVk

