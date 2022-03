Shamita Shetty and Raqesh Bapat break Up: बिग बॉस में से पिछले कुछ सालों से कई सारे कपल निकलकर सामने आए हैं और इस बार जब बिग बॉस ओटीटी आया तो यहां पर भी फैंस को एक नया लव बर्ड मिला और वो थे शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) राकेश बापट (Raqesh Bapat) ओटीटी के घर में शमिता शेट्टीको भी राकेश बापट के तौर पर एक पार्टनर मिला था और यहीं से दोनों का रोमांस शुरू हुआ था और दोनों की जोड़ी को सोशल मीडिया पर जमकर प्यार मिला था. हालांकि अब उनके चाहनेवालों के लिए अच्छी खबर नहीं है. दरअसल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि दोनों ने अपने रास्ते अnग कर लिए हैं. (Shamita Shetty and Raqesh Bapat break Up)Also Read - आदित्य नारायण ने बताया अपनी बेटी का नाम, मजेदार किस्से के साथ किया खुलासा...इस दिन दिखाएंगे पहली झलक

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया, शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच कई बातों को लेकर मतभेद होने लगे थे. ऐसे में शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया है. हालांकि दोनों की तरफ किसी तरह की कई खबर इसे लेकर सामने नहीं आई है. Also Read - 'कुछ बातें करनी हैं तुमसे', गुरमीत चौधरी के दिल में दबी बात...पायल देव की आवाज़ से निकली