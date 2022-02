Shamita shetty Exclusive Interview: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में शुमार शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं लेकिन रिएलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के टॉप 4 में पहुंचकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. हमेशा शिल्पा शेट्टी की बहन के नाम पर पहचानी गईं शमिता ने इस शो के जरिए साबित कर दिया कि उनकी अपनी एक अलग पहचान है. बिग बॉस में उनकी मुलाकात अभिनेता राकेश बापट (Raqesh Bapat) से हुई. नजदीकियां बढ़ी और दोनों में प्यार हो गया. शो की विनर तेजस्वी प्रकाश ने जब शमिता को आंटी कहकर बुलाया तो वे खासे नाराज़ हुए थे.Also Read - Abhishek Bachchan Birthday: नौ साल की उम्र में Dyslexia से परेशान थे अभिषेक बच्चन, पहली फिल्म हासिल करने में लगे 2 साल

राकेश ने बिग बॉस फिनाले में खुद कहा कि उन्हें उस वक्त तेजस्वी पर इतना गुस्सा आया था कि मन किया अपना टीवी फोड़ लें. शो के अंदर और बाहर दोनों ने कई बार एक दूसरे को I Love You कहा. हाल ही में शमिता शेट्टी ने इंडिया.कॉम से एक्सक्लूसिव बात की. जिसमें उन्होंने सिंगल होने पर अपने मन की बात की.

बॉलीवुड अभिनेत्री शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) – सच कहूं तो कोविड के दौरान मैंने खुद को काफी अकेला महसूस किया. उस वक्त काफी अलग-अलग तरह के ख्याल आते थे. मैंने महसूस किया कोई तो होना चाहिए साथ में. लेकिन हां, मैं बिग बॉस के घर के अंदर इस इंटेनशन से नहीं गई थी. शमिता ने बताया कि शो के अंदर मेरी मुलाकात राकेश बापट से हुई. प्यार भी हुआ. लेकिन उस दुनिया में और बाहर की दुनिया में काफी अंतर हैं. देखते हैं ये रिश्ता कहां तक जाता है.

बता दें, हाल ही में शमिता ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. जिसमें राकेश बापट उन्हें किस करते हुए नज़र आए. इस कपल ने अपने रिश्ते के बारे में क्या फैसला किया है ये तो यही लोग जानते हैं लेकिन लोगों को इनकी केमेस्ट्री बहुत पसंद आ रही है. वे उन्हें हमेशा के लिए साथ देखना चाहते हैं.