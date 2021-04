Shanaya Kapoor Belly Dance Video Viral On Social Media See Her Moves: संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) को करण जौहर अपनी फिल्म से लॉन्च करेंगे और इसकी घोषणा हाल ही के दिनों में हुई थी. Also Read - Shanaya Kapoor ने पूल में दिखाया अपना Hot अंदाज, शॉर्ट ड्रेस में फोटो वायरल...देखें कातिलाना अदाएं

ऐसे में शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) पर हर किसी की नजरें लगी हुई हैं और वो सोशल मीडिय पर अपने फैंस को कभी नाराज नहीं करती हैं और जमकर अपने वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने एक बार फिर से अपने डांस का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने इंस्ट्रक्टर संजना मुथरेजा संग बेली डांस (Belly Dance) करती नजर आ रही हैं.



शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) को इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जमीन पर लेकर बेहद शानदार तरीके से डांस कर रही हैं. शनाया कपूर ने वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा है: “फ्लोर वर्क सीखना हमेशा से एक चुनौती रही है! मुझे इसके लिए पुश करने के लिए धन्यवाद संजना मुथरेजा.”

शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) इससे पहले भी कई वीडियो शेयर कर चुकी हैं, जिसमें वो बेली डांस (Belly Dance) करती नजर आई थीं. आपको बता दें, शनाया कपूर बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी हैं. शनाया ने अपने कैरियर की शुरुआत 2020 में नेटफ्लिक्स फिल्म गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल के साथ सहायक निर्देशक के रूप में की थी.