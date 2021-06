Shanaya Kapoor Hot And Bold Pictures Share On Social Media: बॉलीवुड स्टार संजय कपूर (Sanjay Kapoor) और महीप कपूर (Maheep Kapoor) की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं औऱ वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. बॉलीवुड में आने से पहले ही शनाया (Shanaya Kapoor) का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो बेहतरीन है. ऐसे में वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और उनके फैंस उनका ये लुक जमकर पसंद करते हैं. Also Read - Anil Kapoor की भतीजी ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, ट्रांसपेरेंट कपड़े में शनाया का बोल्ड अवतार वायरल- Pics

संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं, लेकिन बॉलीवुड में आने से पहले ही शनाया का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो आपके होश उड़ा देगा. शनाया की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें शनाया 90s के ट्रेंड को फॉलो करती नजर आई हैं. Also Read - शनाया कपूर ने क्रॉप टॉप में दिखाई अपनी टोंड बॉडी और एब्स, पापा संजय कपूर ने किया ऐसा कमेंट



इन फोटो को मित ठाकुर और साशा जयराम के अकाउंट से शेयर किया गया है.शनाया के ये फोटोज फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. इन फोटोज में जहां शनाया एक ओर काफी क्यूट लग रही हैं तो वहीं दूसरी ओर काफी बोल्ड.

View this post on Instagram A post shared by Amit Thakur (@amitthakur_hair)



काले रंग की ड्रेस में शनाया बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उनकी हाई पोनीटेल और कलरफुल हेयर बीड्स उनके ओवरऑल गॉर्जियस लुक को और बढ़ा रहा है. गौरतलब है कि शनाया कपूर जल्दी ही बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. शनाया, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले डेब्यू करेंगी. शनाया, अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और एक्ट्रेस अनन्या पांडे काफी अच्छे दोस्त हैं