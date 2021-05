Shanaya Kapoor Flaunts Her Toned Body And Abs See Actress New Look: बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) भले ही अभी बॉलीवुड में डेब्यू के लिए इंतजार कर रही हों, लेकिन उन्होंने फिल्मों में आने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया है. शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) अक्सर अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जो ये बताती हैं कि वो कितनी हॉट और सेक्सी हैं. Also Read - Shanya Kapoor के इंटीमेट सीन पर कुछ ऐसा होगा पिता संजय का हाल, मां माहीप ने किया खुलासा

ऐसे में स्टार किड शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर कुछ कमाल की तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो क्रॉप टॉप में हैं और अपने एब्स फ्लॉन्ट कर रही हैं. शनाया (Shanaya Kapoor) ने क्रॉप टॉप के साथ शर्ट भी पहनी है जो कि ओपन है स्टारकिड की इस गॉर्जियस फोटो पर वैसे तो फैंस भी अपना दिल हार बैठे हैं.



शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) इन तस्वीरों में अपने एब्ज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. जिस पर कमेंट करते हुए उनके पिता संजय कपूर ने लिखा- ‘क्या तुम मुझे अपने एब्ज दे सकती हो’.

View this post on Instagram A post shared by Shanaya Kapoor 🤎 (@shanayakapoor02)



करण जौहर (Karan Johar) की धर्मा प्रोडक्शन्स के साथ बॉलीवुड डेब्यू करेंगी. लेकिन, बॉलीवुड में आने से पहले ही शनाया (Shanaya Kapoor) सोशल मीडिया के जरिए लाखों दिलों पर राज कर रही हैं.