Shanaya Kapoor Photoshoot In A Poll See Actress Hot And Bold Avatar: संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) बहु जल्द बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली हैं. शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) को करण जौहर अपनी फिल्मों के जरिए लॉन्च कर रहे हैं. ऐसे में शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने अपने आने से पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी हॉट अदाओं के हर किसी को दीवाना बना रही हैं. Also Read - करण जौहर की फिल्म से होगा Shanaya Kapoor का डेब्यू, Hotness में Sonam-Jhanvi को देती हैं टक्कर- Pictures

शनाया (Shanaya Kapoor) का एक बेहद बोल्ड वीडियो इंटरनेट पर जबदस्त तहलका मचा रहा है, शनाया (Shanaya Kapoor) की एक तस्वीर और उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. शनाया (Shanaya Kapoor) ने इसमें पिंक ड्रेस पहनी हुई हैं औऱ शिमरी आउटफिट में कमाल लग रही हैं. Also Read - Janhvi Kapoor की कजिन Shanaya Kapoor भी इस कदर गिराती हैं बिजलियां, Hot तस्वीरें करती हैं सारी कहानी बयां

इस वीडियो में शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) का ग्लैमरस अंदाज वाकई तारीफ के लायक है. कहीं पिंक ड्रेस तो कहीं ब्लैक आउटफिट में शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) पोज देती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में संजय कपूर की बेटी अलग-अलग स्टाइल में पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं. शनाया कपूर के इस वीडियो पर उनकी मम्मी महीप कपूर ने भी कमेंट किया. उन्होंने वीडियो पर हार्ट शेप इमोजी शेयर कर अपना रिएक्शन दिया.