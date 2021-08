Shanaya Kapoor Bold Avatar See her Hot And Bold Look: शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) सोशल मीडिया खूब एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटो और वीडियो शेयर की है, जो जमकर वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर शनाया (Shanaya Kapoor) अपने गॉर्जियस लुक और डिफरेंट अंदाज से सुर्खियों में बनी रहती हैं. आए दिन वो फैन्स के साथ अपनी फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) जल्द ही फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं.Also Read - Shanaya Kapoor ने जिम में फ्लॉन्ट की अपनी टोन्ड बॉडी, एब्स की झलक देखकर फैंस हुए हैरान

शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने जो फोटो सोशल मीडिया पर उसमें वो बेहद हॉट लग रही हैं, शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) काफी बोल्ड अंदाज में एक बैकलेस टॉप में शरारती पोज देती नजर आ रही हैं. इस पोस्ट में उन्होंने दो वीडियो और एक फोटो शेयर किए हैं. शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि वह किसका इंतजार कर रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shanaya Kapoor 🤎 (@shanayakapoor02)



शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) ने ये फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. जिसमें देखा जा सकता है कि, शनाया ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई हैं और उसके साथ पिंक कलर का बैग केरी किया हुआ है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'while I wait for mumma @maheepkapoor'.