RIP Shane Warne: क्रिकेट जगत की जाने-माने और बेहतरीन स्पिनर्स में से एक पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का शुक्रवार को निधन हो गया है. ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वॉर्न 52 साल के थे. जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कोह सामुई के एक विला में बेहोश पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका. शेन वॉर्न के इतनी जल्दी जाने से पूरी दुनिया में उनके फैंस सदमे में है. . बॉलीवुड के भी कई कलाकारों ने उनके निधन पर सदमा जताते हुए दुख प्रकट किया है. इनमें शिल्पा शेट्टी, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अनिल कपूर और अजय देवगन जैसे कलाकार शामिल है. (RIP Shane Warne)

शेन वॉर्न के निधन पर शोक जाहिर करते हुए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, शेन वॉर्न के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर निशब्द हूं. आप इस व्यक्ति को जाने बिना क्रिकेट के खेल से प्यार नहीं कर सकते थे. यह बहुत ह्रदय विदारक है, ओम शांति.

Speechless to know about #ShaneWarne’s untimely passing. You could not have loved the game of cricket without being in complete awe of the man. This is so heartbreaking. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 4, 2022



वहीं, साउथ अभिनेता महेश बाबू ने भी शेन वार्न के निधन पर दुख व्यक्त किया है. महान क्रिकेटर को श्रद्धांजलि देते हुए एक्टर ने ट्वीट किया, इस खबर से स्तब्ध और दुखी हूं.। विश्व क्रिकेट के लिए बेहद दुखद दिन, रेस्ट इन पीस रोड मॉर्श और शेन वॉर्न। आप बहुत याद आएंगे.

Shocked and saddened by the news! A very sad day for world cricket! Rest in peace, Rodney Marsh & Shane Warne… you will be terribly missed! #Legends — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) March 4, 2022

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी शेन वॉर्न के निधन पर श्रद्धांजलि दी है. अभिनेता ने लिखा, ‘महान स्पिन गेंदबाजों में से एक शेन वॉर्न के आकस्मिक निधन से स्तब्ध और दुखी हूं, वह मैदान पर जादुई कलाकार थे, मुझे उनसे लंदन की एक होटल लॉबी में मिलने का सौभाग्य मिला था, वह वाकई में आसानी से हंस देते थे, आरआईपी, हम आप की प्रतिभा को याद करेंगे’.

Deeply shocked & saddened to know about the unexpected demise of one of the greatest spin bowlers #ShaneWarne. He was magical on the field! I had the privilege of meeting him in a London hotel lobby. He could really laugh easily. RIP dear legend. We will miss your brilliance!🙏 pic.twitter.com/lQVj3jqhRM — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 4, 2022



बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर शेयर की है. तस्वीर को शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, महापुरुष रहते हैं. इसके साथ उन्होंने एक दिल वाला इमोजी भी कैप्शन के साथ पोस्ट किया है. शेयर की गई यह तस्वीर उस समय की है, जब शिल्पा शेट्टी और शेन वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स में होने के दौरान साथ में काम किया था.



इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने भी शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि दी. एक्टर ने लिखा, ‘इस खबर ने मेरे जैसे लाखों लोगों को सदमे में और अविश्वास में छोड़ दिया है, वह बहुत जल्दी चले गए, आपकी आत्मा को शांति मिले, स्पिन के राजा’.

This news has left millions like me in shock & disbelief…gone too soon…May you rest in peace King Of Spin… pic.twitter.com/rN5CYaYIzw — Anil Kapoor (@AnilKapoor) March 4, 2022



वहीं, एक्टर रणवीर सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेन वॉर्न की एक तस्वीर शेयर कर शोक व्यक्त किया है. रणवीर ने टूटे हुए दिल का ईमोजी शेयर किया है.

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वार्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वह अपने पीछे परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को सदमा देकर चले गए हैl उनके जाने से बॉलीवुड के कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर दुख प्रकट किया है. इसके पहले फॉक्स स्पोर्ट्स ने शेन वॉर्न के निधन की पुष्टि करते हुए एक वक्तव्य जारी किया था. उन्होंने कहा था, शेन वार्न अपने घर पर मृत पाए गए, उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं बचाए गए.’