Sharad Kelkar asked People are partying but not doing to theatres why- अभिनेता शरद केलकर इस बात से वाकई में बेहद हैरान हैं कि लोग सिनेमाघरों में जाने से अभी भी कतरा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन के बाद मनोरंजन के कई सारे साधनों की फिर से शुरुआत कर दी गई है. Also Read - Shehnaaz Gill Birthday: सिद्धार्थ शुक्ला ने दिया शहनाज को पूल में धक्का! इस तरीके से किया बर्थडे विश- Viral Video

शरद ने बताया, “लोग पब, कॉफी शॉप, रेस्तरां, शादी-ब्याह और तो और छुट्टियों में गोवा तक जा रहे हैं. लोग अच्छे से पार्टी वगैरह मना रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वे सिनेमाघरों में नहीं जा रहे हैं.” Also Read - Mumbai Local Trains News: मुंबई के लोगों को राहत, इस तारीख से फिर शुरू होंगी 204 लोकल ट्रेनें

उन्होंने आगे कहा, “जबकि थिएटर्स काफी सुरक्षित हैं और इसमें लोगों को 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखा गया है. नियमित तौर पर इनकी सफाई की जा रही है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है. यह हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक हैं, जो कि दर्शकों पर पूरी तरह से निर्भर है, इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आप पार्टी कर सकते हैं, तो थिएटर में भी जा सकते हैं.” Also Read - भारत में 24 घंटे में Covid-19 के 12,689 नए केस सामने आए, मृतकों का कुल आंकड़ा 1 लाख 53 हजार 724

अभिनय की बात करें, तो शरद आगामी एनिमेटेड सीरीज ‘द लीजेंड ऑफ हनुमान’ के नैरेटर के रूप में काम कर रहे हैं और साथ ही वह अजय देवगन अभिनीत ‘भुज : द प्राइड ऑफ इंडिया’ व वेब सीरीज ‘फैमिली मैन 2’ का भी हिस्सा हैं.