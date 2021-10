Happy Birthday Sharad Kelkar Here Is Amazing Thing About Actor: शरद केलकर (Sharad Kelkar) बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों में से हैं और उनकी आवाज से लेकर उनका स्टाइल तक हर किसी को बेहद पसंद आता है. बता दें कि शरद केलकर (Sharad Kelkar) कल यानि की 7 अक्टूबर को अपना 45वां जन्मिदन मना रहे हैं. शरद केलकर (Sharad Kelkar) ने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा मराठी फिल्मों में भी काम किया है और साथ ही वो छोटे पर्दे और वेब सीरीज के भी मशहूर कलाकारों में से एक हैंAlso Read - 11 साल बड़ी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं बिग बॉस फेम Zeeshan Khan, लिपलॉक फोटो के साथ किया रिश्ते का ऐलान

शरद केलकर का जन्म 7 अक्टूबर, 1976 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हुआ, उन्होंने मार्केटिंग में ग्रेजुएशन किया. एक्टर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिजिकल एजुकेशन के ट्रेनर के तौर पर भी काम किया. वह शुरू से ही अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते थे. शरद ने साल 2004 में दूरदर्शन के सीरियल 'आक्रोश' से अपने करियर की शुरुआत की थी.

इसके बाद शरद केलकर लंबे समय तक कई टीवी शोज के होस्ट के तौर पर नजर आए. शरद टीवी कि दुनिया में कई जाने माने सीरियल्स में भी नजर आए. वो 'भाभी' , 'रात होने को है' , 'सीआईडी' , 'सात फेरे' , 'नच बलिए 2', 'बैरी पिया' , 'उतरन', 'कुछ तो लोग कहेंगे', 'कौई लौट के आया है' में नजर आए थे.

फिल्मों की बात करें तो साल 2004 में ही उन्होंने अक्षय खन्ना की कॉमेडी फिल्म हलचल से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद वो फिल्म 'गोलियों की रासलीला रामलीला' में नज़र आए थे. इस फिल्म में उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया था. इसके अलावा शरद 'मोहनजोदड़ो' , 'बादशाहो', 'हाउसफुल 4' और 'तानाजी' जैसी फिल्मों में काम किया है. बता दें कि शरद केलकर ने 'बाहुबली' फिल्म में प्रभास के लिए अपनी आवाज डब की थी.



शरद के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2005 में अपनी को-स्टार कीर्ति गायकवाड़ केलकर से शादी कि है, शरद कि एक बेटी भी है. बता दें कि दोनों का प्यार दूरदर्शन के आक्रोश सीरियल के दौरान दोनों पहली बार मिले थे.