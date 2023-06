Sharda Rajan Iyengar Death:‘तितली उड़ी’ गाने वाली सिंगर शारदा का निधन, 86 की उम्र में कहा अलविदा

Sharda Rajan Iyengar Passes Away: एंटरटेनमेंट जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है. कई बेहतरीन गानों को अपनी आवाज देने वाली मशहूर सिंगर शारदा राजन का निधन हो गया है. दरअसल म्यूजिक कंपोजर शारदा राजन का 86 साल की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया है. वह साल 1966 में आई फिल्म सूरज के गाने तितली उड़ी के लिए पॉपुलर थीं. उन्होंने एक्ट्रेस राजश्री के लिए उनकी कई फिल्मों में गाना गाया था. सिंगर कैंसर से पीड़ित थीं, जिस वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी उम्र 86 साल थी.

25 अक्टूबर साल 1937 को तमिल परिवार में जन्मीं शारदा राजन इंडियन सिनेमा की एक मशहूर गायक थीं, साथ ही वो एक म्यूजिक कंपोजर भी थीं. दिवंगत सिंगर का पूरा नाम शारदा राजन आयंगर था, उनका जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था. बॉलीवुड के फेमस एक्टर और फिल्म मेकर राज कपूर की मदद से ही उनकी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी. राज कपूर ने दिवंगत सिंगर की मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर शंकर-जयकिशन से करवाई थी जिसके बाद उन्हें फिल्म सूरज के जरिए पहला ब्रेक मिला था.

शारदा राजन ने साल 1966 में आई फिल्म सूरज से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म में उन्होंने तितली उड़ी गाना गया था, जो काफी पॉपुलर हुआ और उस गाने के लिए वो आज भी जानी जाती हैं. इस डेब्यू फिल्म के लिए दिवंगत एक्ट्रेस शारदा रंजन को मोहम्मद रफी के साथ फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. शारदा जी की आवाज को लोग बच्ची जैसी आवाज कहते थे और इसी कारण उनको खूब पॉपुलैरिटी भी मिली थी. लोगों को उनकी आवाज काफी फ्रेश लगती थी.