Shark Tank India Season 5 Know Whois The Richest Shark Ritesh Agarwal Net Worth Of Oyo Founder

Richest Shark: शार्क टैंक इंडिया 5 का सबसे अमीर शार्क कौन? 16 हजार करोड़ का है मालिक

Shark tank India Season 5 Richest Shark: शार्क टैंक इंडिया सीजन 5, 5 जनवरी 2026 से सोनी एलआईवी पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा.

Shark tank India Season 5 Richest Shark: शार्क टैंक इंडिया 5 जनवरी, 2026 को अपने पांचवें सीज़न के साथ वापसी हो चुकी है, जो देशभर के उद्यमियों के लिए नई उम्मीदें और कड़े वास्तविकता के परीक्षण लेकर आएगा. पिछले कुछ वर्षों में, यह शो स्टार्टअप्स के लिए एक लॉन्चपैड बन गया है, जिसने गुमनाम संस्थापकों को मशहूर हस्तियों में बदल दिया है। सीज़न 5 में और भी ऊंचे दांव और भी दमदार प्रस्तुतियां, और जाने-माने शार्क्स के साथ-साथ उन नए चेहरों का एक शक्तिशाली मिश्रण देखने को मिलेगा जिन्होंने अपने दम पर बड़े-बड़े व्यवसाय खड़े किए हैं.

कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर सपनो की तरफ दौड़े

रितेश अग्रवाल की कहानी ओयो रूम्स की कहानी है. ओडिशा के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले, तकनीकी प्रतिभा के धनी रितेश अग्रवाल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अपने सपने को साकार करने के लिए निकले और फिर भी, कम बजट वाले होटलों को तकनीकी मानकों के अनुरूप ढालने वाले वैश्विक आतिथ्य क्षेत्र के अग्रणी बन गए. कम बजट वाली यात्राओं में मौजूद कमियों को पहचानते हुए, उन्होंने 2013 में विश्वसनीय और किफायती ठहरने के विकल्पों का एक ब्रांडेड नेटवर्क बनाया, जिसका विस्तार भारत और विदेशों में तेजी से हुआ.

कैसा रहा है रितेश का सफर

2013 में, 19 वर्ष की आयु में, वे पहले भारतीय थील फेलो बने और उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए 100,000 डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ. OYO रूम्स ने 2013 में मौजूदा होटलों के साथ साझेदारी करके विश्वसनीय और किफायती होटल लोगों के बीच में पहुंचाया. यह मॉडल सफल साबित हुआ, शुरुआती सफलता से ही होटलों में ऑक्यूपेंसी में वृद्धि हुई, जिससे पूरे भारत में तेजी से विकास हुआ और लाखों ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हुए कई शहरों में विस्तार हुआ

सबसे कम उम्र के अरबपति शार्क

रितेश अग्रवाल पैनल में सबसे कम उम्र के अरबपति और सबसे अमीर शार्क हैं. कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्होंने OYO Rooms की स्थापना की और एक वैश्विक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड खड़ा किया. लगभग 16,000 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ, रितेश संस्थापकों को बड़ा सोचने और सीमाओं से परे विस्तार करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्होंने सीजन 3 में शो में भाग लिया और जल्द ही युवा उद्यमियों के बीच लोकप्रिय हो गए.

शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के जज

गौरतलब है कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 में पुराने जज विराज बहल, कुणाल बहल, अमित जैन, रितेश अग्रवाल, पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता, विनिता सिंह और अनुपम मित्तल के अलावा 5 नए जज हार्दिक कोठिया, फिक्सडर्मा इंडिया की सीईओ शैली मेहरोत्रा, मिनिमलिस्ट के सह-संस्थापक मोहित यादव, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के सीईओ और सह-संस्थापक वरुण अलघ , जेटसेटगो एविएशन की संस्थापक कनिका टेकरीवाल और मास्टर्स यूनियन और टेट्रा के संस्थापक प्रथम मित्तल हैं. शार्क टैंक इंडिया सीजन 5, 5 जनवरी 2026 से सोनी एलआईवी पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा.

