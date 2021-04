When Sharmila Tagore’s father blamed her for Tiger Pataudi dropping a catch: बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता बेहद पुराना है, कई सारे बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने क्रिकेटरों से शादी रचाई है. हालांकि उनके लिए ये करना बेहद आसान नहीं था, क्योंकि कई बार जब क्रिकेटर खराब परफॉर्मेंस देते हैं तो उनकी पत्नियों पर आरोप लगाए जाते हैं औऱ अनुष्का शर्मा (Anuhska Sharma) कई सालों से इसकी शिकार होती आई है. ऐसे में अब एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) ने अपना दर्द बयां किया है कि कैसे जब मंसूर अली खान पटौदी (Mansoor Ali Khan) खराब खेलते तो उन्हें इसका आरोपी माना जाता था. Also Read - Tandav पर बवाल के बाद Sharmila Tagore की तबीयत खराब, बेटे सैफ अली खान को दी ये सलाह

एक्ट्रेस पर चिल्ला बैठे उनके पिता

ऐक्ट्रेस ने बताया कि एक बार उनके पिता मैच देख रहे थे और अचानक उनके चिल्लाने की आवाज आई. टाइगर पटौदी (Mansoor Ali Khan) ने शायद फील्ड में रहते हुए कैच छोड़ दिया था. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदाकारा के पिता ने बेटी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा 'तुम्हें टाइगर को पूरी रात जगाकर नहीं रखना चाहिए था'.



4 साल डेट करने के बाद की शादी

शर्मिला (Sharmila Tagore) और मंसूर (Mansoor Ali Khan) की पहली मुलाकात 1965 में एक कॉमन फ्रेंड से जरिए हुई थी. पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद कर बैठे, दोनों ने करीब 4 साल तक डेट करने के बाद 1969 में दोनों ने शादी की थी.

तीन बच्चों के हैं माता-पिता

मंसूर टागर (Mansoor Ali Khan) और शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) के तीन बच्चे हैं- सोहा अली खान, सैफ अली खान और सबा अली खान. सैफ और सोहा अली खान ने बॉलीवुड में आने का फैसला किया और आज दोनों जाने-माने नाम हैं. दूसरी तरफ सबा पेशे से जूलरी डिजाइनर हैं.