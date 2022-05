The Kashmir Files: कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) पर हुए अत्याचार और नरसंहार पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) 2022 की सबसे बड़ी हिट बॉलीवुड फिल्म साबित हुई है. फिल्म ने देश-दुनिया में करोड़ों रुपए की कमाई की जिसकी उम्मीद खुद मेकर्स को भी नहीं थी. हालांक अब फिल्म का सिनेमाघरों से उतर चुकी है लेकिन इसे लेकर चर्चाएं और विवाद अभी भी खत्म नहीं हुए हैं. अब कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने फिल्म का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया है जिसे लेकर उनकी और विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की ट्विटर र जंग छिड़ गई है.Also Read - Arjun Kapoor Fit to Fat:अर्जुन कपूर की फिट टू फैट Killer Body देखकर हैरान हुए लोग, बोले- मलाइका का कमाल है

15 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 300 करोड़

आपको जानकर हैरानी होगी कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ को बनाने में कुल 15 करोड़ रुपए लगे थे लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई की. फिल्म की सफलता के बाद निर्देशक विवेक अग्निहोत्री खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने अक्षय कुमार पर ‘द कश्मीर फाइल्स’ की झूठी तारीफ का आरोप लगाया. एक बार फिर ‘द कश्मीर फाइल्स’ के चर्चा में आने के बाद अब कांग्रेस नेता ने कुछ ऐसा कहा, जिसे लेकर विवेक से उनकी बहस हो गई. Also Read - 36 साल की रश्मि देसाई ने कराया बोल्ड फोटोशूट, बेहद डीपनेक ड्रेस में दिखाया किलर लुक...फैन्स हुए पसीना-पसीना

Also Read - जमानत पर रिहा हुआ सलमान खान का डुप्लीकेट, बॉलीवुड के 'भाईजान' से मिलने की जताई इच्छा

शशि थरूर ने उढ़ाया मजाक

ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब ‘द कश्मीर फाइल्स’ को सिंगापुर में बैन कर दिया गया. इसी पर शशि थरूर ने अपने ट्विटर पर एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा, ‘भारत में सत्ताधारी पार्टी द्वारा प्रमोट की गई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को सिंगापुर में बैन कर दिया गया.’ अपने इस ट्वीट के जरिए थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की. शशि के इस ट्वीट पर विवेक अग्रिहोत्री भी भड़क गए.

विवेक ने दिया जवाब

निर्देशक ने ट्वीट में कहा, हमेशा शिकायत करने वाले स्टुपिड प्यारे शशि थरूर, सिंगापुर दुनिया का सबसे regressive (पिछड़ा) सेंसर है. इस देश में ‘द लास्ट टेम्पटेसन अफ क्राइस्ट’ भी बैन हो गई थी. यहां तक कि रोमांटिक फिल्म ‘द लीला होटल फाइल्स’ को भी बैन किया जाएगा. प्लीज कश्मीरी हिंदू नरसंहार का मजाक उड़ाना बंद करें.