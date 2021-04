Shashikala Death: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री शशिकला (Shashikala) अब नहीं रहीं. वह 88 वर्ष की थीं. अभिनेत्री का रविवार को उनके मुंबई स्थित आवास में निधन (Shashikala Demise) हो गया, हालांकि उनके परिवार की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. वरिष्ठ राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने शशिकला के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, “दिग्गज अभिनेत्री शशिकला जी के निधन से गहरा दुख हुआ. उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते हुए भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान दिया. उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है. उनकी आत्मा को शांति मिले.” Also Read - Shahrukh Khan से फैन ने पूछा-आपके अंडरवियर का रंग क्या है, बाथरूम में इतना टाइम क्यों..? जानिए किंग खान का जवाब

अभिनेता रोहित रॉय ने ट्वीट कर कहा, “शशिकला जी..आरआईपी.” दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) ने ट्वीट करते हुए उन्हें याद किया. उन्होंने ट्विटर पर उनके साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा- ‘गुमनामी से कोख से पैदा होती है शोहरत। ये गुमनामी की गोद में सो जाती है. बहुत दुखी हूं यह जानकार कि हमारी शशिकला अब नहीं रहीं.’

Gumnaami ki kokh se paida hoti hai … Shoharat… ye…Gumnaami ki god mein so jaati hai …I am extremely sad to know that our Shashikala is no more…. A versatile artist, most loving person. May God bless her soul be in peace 🙏 pic.twitter.com/5WHTtpeMqf

