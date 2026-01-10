Hindi Entertainment Hindi

Shatrughan Sinha Was With Reena Roy In London 2 Days Before Wedding Read Their Triangle Love Story

ट्रेन में हुआ था पूनम और शत्रुघ्न को प्यार, शादी से पहले इनसे चलता रहा अफेयर....मंडप पर बेहोश हो गई थीं पूनम

शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी पूर्व प्रेमिका रीना रॉय को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं है, ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्यों इनका रिश्ता आज भी चर्चा में बना रहता है.

शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी अभिनय की शुरुआत भी नहीं की थी कि 1965 में पटना से मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे) की दो दिवसीय ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी पूनम से हुई थी.पूनम तब स्कूल में पढ़ रही थीं और शत्रुघ्न एफटीआईआई में दाखिला लेने जा रहे थे. इसी आकस्मिक मुलाकात से 14 साल लंबे प्रेम संबंध की शुरुआत हुई, जो कई उतार-चढ़ावों से गुजरा और अखबारों में सुर्खियां बटोरीं. इसी दौरान शत्रुघ्न एक स्टार बन गए और उनके कई रिश्ते रहे, लेकिन उनमें से सबसे चर्चित रिश्ता अभिनेत्री रीना रॉय के साथ था, जो उनकी सबसे लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन पार्टनर थीं. शत्रुघ्न और रीना का रिश्ता इतना गहरा था कि पूनम से शादी के बाद भी शत्रुघ्न का साथ जारी रहा. पूनम से शादी से कुछ दिन पहले शत्रुघ्न रीना के साथ लंदन में थे और रीना ही उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गई थीं ताकि वे उस महिला से शादी कर सकें जिनसे उन्हें कभी प्यार हुआ था.

हीरो बनने से पहले पूनम से मिले थे

शत्रुघ्न सिन्हा की पहली मुलाकात पूनम से 1965 में एक ट्रेन में हुई थी, उस समय पूनम स्कूल में पढ़ रही थीं और शत्रुघ्न ने बाद में बताया कि वे उनकी खूबसूरती पर मुग्ध हो गए थे. भारती एस प्रधान द्वारा लिखित उनकी जीवनी ‘एनीथिंग बट खामोश’ में सिन्हा ने लिखा है कि बाद में उनके दोस्तों ने उन्हें ‘कम उम्र की लड़की से शादी करने वाला’ कहना शुरू कर दिया था. हालांकि उन्हें पूरी तरह से पता था कि पूनम काफी छोटी थीं, फिर भी उनके मन में पूनम को छूने, गले लगाने और अपनी ओर खींचने के रोमांटिक ख्याल आने लगे. एक बार तो उनका पैर पूनम के पैर से छू गया और बस इतना ही उनके लिए रोमांच और रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था.

पूनम ने जीती ‘मिस यंग इंडिया’ प्रतियोगिता

वहीं दो दिन की ट्रेन यात्रा में शत्रुघ्न पूनम की अभिभावक, उनकी मौसी को प्रभावित करने में कामयाब रहे और उन्होंने अपना पता साझा किया और कुछ साल बाद, जब पूनम ने 1968 में ‘मिस यंग इंडिया’ प्रतियोगिता जीती, तो शत्रुघ्न को उनकी अचानक हुई मुलाकात याद आ गई. उन दिनों भी, सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली लड़कियों को अक्सर फिल्मों के प्रस्ताव मिलते थे और एक अजीब संयोग से, पूनम को शत्रुघ्न से बहुत पहले फिल्म स्टार बनने का मौका मिल गया. शत्रुघ्न उन पर मोहित हो गए और पूनम भी, लेकिन इतना नहीं कि उनके बीच कोई रिश्ता बन सके. जब उन्होंने 1971 में आई फिल्म ‘धरती की गोद में’ में साथ काम किया, तो उन्हें आखिरकार एक साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला और उनके बीच प्यार की चिंगारी भड़क उठी.

पूनम से दूर होना चाहते थे शत्रुघ्न

शत्रुघ्न का करियर ऊंचाइयों पर था और अपनी पिछली हिट फिल्म की सफलता को पूरी तरह समझ पाने से पहले ही उन्हें एक और हिट मिल गई. अधिकांश फिल्मी सितारों की तरह, उन्हें भी महिलाओं का भरपूर ध्यान मिलने लगा और वे उन्हें मना नहीं कर पाए. अपनी किताब में लिखा, “मैंने उनसे बस इतना कहा कि वे मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, वे बेहतर की हकदार हैं, कृपया मुझे अकेला छोड़ दें

शत्रुघ्न ने पूनम से शादी करने का फैसला किया

पूनम से अलग होने के बाद, शत्रुघ्न का अपनी फिल्म ‘कालीचरण’ की सह-कलाकार रीना रॉय के साथ एक चर्चित रिश्ता था, जिसने पूनम को और भी ज़्यादा दुख पहुंचाया. शत्रुघ्न और रीना उस दौर के अमितबा बच्चन-रेखा, धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की तरह थे, कम से कम लोकप्रियता के मामले में तो ज़रूर और उनके रिश्ते की खबरें अखबारों में छाई रहती थीं और शायद इसी वजह से दर्शकों में उनकी फिल्मों को लेकर उत्सुकता और बढ़ जाती थी. जैसे-जैसे रीना और शत्रुघ्न करीब आते गए, पूनम भी उनकी जिंदगी में वापस आ गई. शत्रुघ्न ने कहा, ‘मेरी समस्या यह नहीं थी कि किससे शादी करूं, बल्कि यह थी कि किससे न करूं’. एक ही समय में कई “स्थिर रिश्तों” में थे. अपनी मां के काफी दबाव के बाद, शत्रुघ्न ने पूनम से शादी करने का फैसला किया और रीना को भी अपने इस फैसले की जानकारी दी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना रिश्ता खत्म नहीं किया.

आखिरी पल तक मैं शादी से पीछे हटना चाहता था

पूनम से शादी के दो दिन पहले शत्रुघ्न रीना के साथ एक स्टेज शो के लिए लंदन में थे, जब संगीतकार जोड़ी कल्याणजी-आनंदजी ने दर्शकों को बताया कि वह अपनी जीवन संगिनी से शादी करने जा रहे हैं, तब रीना उनके बगल में खड़ी थीं और नीचे देख रही थीं. दरअसल, वही उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आई थीं. बाद में उन्होंने ‘स्टारडस्ट’ को बताया, ‘आखिरी पल तक मैं शादी से पीछे हटना चाहता था. शादी मुंबई में थी और मैं लंदन में था, मैंने आखिरी फ्लाइट पकड़ी जिससे मैं मुश्किल से शादी के समय पर पहुंच पाया. पूनम बहुत परेशान थी, उसे लगा कि मैं शादी से मुकर रहा हूं. पूनम इतनी तनाव में थी कि फेरों के दौरान वह बेहोश हो गई, और इस सब के दौरान उसे यह अच्छी तरह पता था कि शत्रुघ्न ने अभी तक रीना से रिश्ता नहीं तोड़ा था. उन्होंने कहा, ‘जब मैंने प्रोमी (पूनम) से शादी की, तब मुझे एक चुनाव करना पड़ा, क्योंकि मैं अभी भी अपनी सह-कलाकार (रीना) के साथ बहुत जुड़ा हुआ था. शादी के बाद भी शत्रुघ्न रीना के साथ जुड़े रहे, उन्होंने रीना से रिश्ता न तोड़ने का कारण बताते हुए कहा, ‘ऐसा नहीं था कि मैं किसी को धोखा देना चाहता था, लेकिन किसी भी पुरुष को भावनात्मक स्थिति से बाहर निकलने में समय लगता है’.

