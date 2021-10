Shehnaaz Gill And Sidharth Shukla’s Unfinished song Habit is out now: शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का आखिरी गाना हैबिट (Habit) आज रिलीज हो गया है. दुनिया को अलविदा कह चुके सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का ये आखिरी गाना है जो फैंस देख रहे हैं. इस गाने की खास बात ये है कि इसमें उनेक साथ कोई औऱ नहीं बल्कि उनकी खास दोस्त शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) है. बता दें कि शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़े पावर कपल के तौर पर जानें जाते थे.Also Read - सिद्धार्थ शुक्ला को 'TRIBUTE' देने आ रहा है उनका और शहनाज गिल का आखिरी गाना 'अधूरा', इस दिन होगा रिलीज

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के फैंस के लिए ये गाना किसी ट्रीट से कम नहीं है. सिडनाज (Sidnaaz) का ये आखिरी सॉन्ग है. बता दें कि इस गाने का पहले नाम अधूरा रखा गया था, लेकिन फैंस की नाराजगी की वजह से इस फिर से बदलकर हैबिट (Habit) कर दिया गया है. इस गानें में श्रैया घोषाल और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने अपनी आवाज दी है. Also Read - Sidharth Shukla को याद करके हौसला रख के सेट पर रो रही हैं Shehnaaz Gill! नहीं थम रहे हैं आंसू- Video

Also Read - Sidharth Shukla के निधन के 5 हफ्ते बाद Shehnaaz Gill ने की वापसी! दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया वीडियो

जाहिर सी बात है कि इस गाने को देखकरसिडनाज (Sidnaaz) का हर फैन बेहद खुश भी है और दुखी भी है. गानें में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) का दर्द भी किसी से नहीं छुपा है. . बता दें सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया को अलविदा कहने से पहले इसी म्यूजिक वीडियो पर काम कर रहे थे, जिसका टाइटल था हैबिट जो आज आ गया है. बता दें शहनाज गिल की फिल्म हौसला रख 15 अक्टूबर को रिलीज हुई है और जमकर पैसे कमा रही है.