रिएलिटी शो बिग बॉस 13 से फेमस हुईं शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) का हाल में किया बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाला है. अपने चुलबुले अंदाज से सबका दिल जीतने वाली शहनाज ने अपने फिगर मेंटेंन करने के लिए बहुत पसीना बहाया है. इतना की उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है. शो से बाहर आने के बाद वे लगातार काम कर रही हैं. बिग बॉस (Bigg Boss) के विजेता सिद्धार्थ के साथ शहनाज के कई वीडियो सॉन्ग रिलीज हुए है जोकि फैंस को बहुत पसंद आए हैं. हाल ही में शहनाज का एक वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. डायलॉग पर रैप सॉन्ग बनाने वाले म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाते ने शहनाज का इस वीडियो में साथ दिया है.

शहनाज ने 'बिग बॉस 13' में घर में एक डायलॉग बोला था, 'तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, त्वाडा कुत्ता टॉमी, साड्डा कुत्ता कुत्ता? क्या करूं मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है?' यशराज ने इस डायलॉग को एक रैप के अंदाज में गाया है. जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.

बता दें इससे पहले स्टार प्लस के सीरियल ‘साथ निभाना साथिया’ के डायलॉग का रैप सॉन्ग भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया था. जिसे यशराज ने फनी रैप बनाया था. इस वीडियो को कई स्टार्स ने अपने-अपने अंदाज में यूज किया था.