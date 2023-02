Video: घरेलू लड़की पसंद है या..? शहनाज गिल ने भुवन बाम से पूछा 'अटपटा' सवाल, मिला वैसा ही जवाब

Shehnaaz Gill : बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही बिग बॉस फेम और पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल इन दिनों अपने चैट शो ‘देसी वाइब्स विद शहनाज गिल’ को लेकर खबरों में हैं. उनके लेटेस्ट मेहमान यूट्यूब की दुनिया के सुपरस्टार भुवन बाम बने, शो का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चैट शो में शहनाज गिल ने भुवन से कई सवाल पूछे, जिसमें से कुछ अटपटे भी थे. शहनाज खुद उन सवालों पर हैरान थीं और अपने टीम मेंबर्स से कहा, ये कैसे सवाल हैं? वीडियो में शहनाज और भुवन मस्ती करते भी नजर आए.

प्रोमो वीडियो की शुरुआत में ही शहनाज भुवन से पूछती हैं, ‘देसी लड़कियां पसंद हैं या बाहर वाली?’ इस पर भुवन हैरान होते हुए पूछते हैं ये कैसा सवाल है? शहनाज भी अपनी टीम से यही सवाल करती हैं. फिर शहनाज भुवन को समझाती है कि देसी लड़की मतलब.. जो शादी के बाद चाय लाए खाना बनाए और बाहर वाली मतलब मॉडर्न लड़की. इस पर भुवन कहते हैं, ‘हमें बकर लड़कियां पसंद हैं, जो हमारे साथ दुनिया घूमें.’ इतने में शहनाज कहती हैं, ‘मैं कैसी लगती हूं आपको देखने में घरेलू या बकर?’ एक्ट्रेस के इस सवाल पर भुवन भी हंसते हुए कहते हैं बकर…’.