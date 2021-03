Shehnaaz Gill baby bump pics viral on social media with Diljit Dosanjh user says Amazing pics-बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं. कुछ वक्त पहले उन्हें कश्मीर में बादशाह के साथ एक गाने की शूटिंग करते हुए देखा गया था. अब हाल ही में शहनाज की बेबी बंप वाली तस्वीरों ने तहलका मचाया हुआ है. Also Read - Radhe First Poster: Salman Khan ने फैंस को दिया ईद का तोहफा, 'राधे' का पहला पोस्टर जारी कर कहा- 'एक बार जो मैंने...'

शहनाज ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज़ शेयर की हैं जिनमें वो दिलजीत दोसांझ के साथ नज़र आ रही हैं. बैकग्राउंड किसी बेबी शावर के जैसा लग रहा है. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ फैंस ये देखकर हैरान भी हैं कि आखिर माजरा क्या है.

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)



इससे पहले आप कुछ और सोचें बता दें, शहनाज दिलजीत (Diljit Dosanjh) दोसांझ की आने वाली फिल्म ‘हौंसला रख’ (Honsla Rakh) में नजर आने वाली हैं.

फिल्म ‘हौसला रख’ (Honsla Rakh ) दशहरे के मौक़े पर यानि की 15 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. शहनाज़ (Shehnaaz Gill ) पहली बार दिलजीत के साथ किसी फ़िल्म में नज़र आएंगी. ऐसे में ये ना केवल उनके लिए बड़ी बात है बल्कि उनके फैंस भी इस बात का जश्न मना रहे हैं.