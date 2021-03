Badshah-Shehnaaz Gill New Song FLY See A Short Video Of The Song: बॉलीवुड और पंजाब के मशूहर सिंगर और रैपर बादशाह (Badshah) पंजाब की कैटरीना कैफ यानि की शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के साथ मिलकर जल्द ही एक नया गाना लेकर आने वाले हैं, जिसकी पहली झलक खुद शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है और इसे देखकर आप भी अंदाजा लग सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन होने वाला है. इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही चर्चा है, क्योंकि इसकी शूटिंग कश्मीर की वादियों में हुई है. Also Read - आंखों की सर्जरी के बाद इमोशनल हुए Amitabh Bachchan, कविता लिखकर कहा- 'दृष्टिहीन हूं, दिशाहीन नहीं...'

इस वीडियो में कश्मीर पूरा बर्फ की चादरों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है और साथ ही कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियों में शहनाज (Shehnaaz Gill) का भी एक दिलकश अंदाज आपको देखने को मिलेगा. इस छोटे से वीडियो में बादशाह (Badshah) की भी झलक देखने को मिल रही है. इस गाने से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शहनाज (Shehnaaz Gill) लगातार अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं.



जहां एक तरफ बादशाह (Badshah) के साथ शहनाज (Shehnaaz Gill) का ये वीडियो जल्द ही आने वाला है वहीं शहनाज (Shehnaaz Gill) दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के साथ फिल्म ‘हौसला रख’ में भी काम करने जा रही हैं.