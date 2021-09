Shehbaz Badesha Got Sidharth Shukla Tattooed: सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) आज भले ही इस दुनिया में हम सब के बीच नहीं हैं लेकिन वो अपने फैंस, परिवार और खासकर के शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और साथ ही उनके परिवार के लिए बेहद खास थे. जिस दिन से सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तभी से शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की हालत जहां खराब हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका परिवरा भी इस सदमे को नहीं झेल पा रहा है.Also Read - अब गोविंदा की पत्नी ने कश्मीरा शाह को लेकर माने ताने, कहा- 'दिक्कतें तब शुरू हुई जब बुरी बहू लेकर आए'

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के भाई शहबाज़ बदेशा (Shehbaz badesha) भी अपने खास दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को बेहद याद कर रहे हैं और अब शहबाज़ ने अपनी बहन और सिद्धार्थ शुक्ला को एक करके दिखा दिया है. दरअसल शहबाज़ बदेशा (Shehbaz badesha) ने अपने हाथों पर सिद्धार्थ का चेहरा बनवाया है और नीचे लिखा है शहनाज.



इस तस्वीर को शेयर करते हुए शहबाज़ बदेशा (Shehbaz badesha) ने लिखा 'आपकी यादें भी उतनी ही सच्ची होंगी जितने आप, हमेशा मेरे साथ जिंदा रहेंगे आप हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे'.

He actually did a tatto✨🥺thats sweet of him❤️plz don’t judge him now for this🙏🙏🙏🙏🙏 #ShehnaazGill #Shehnaazians pic.twitter.com/Tpp8DqhJZr

— Shehnaaz_ki_updates (@SanaKiUpdate) September 12, 2021