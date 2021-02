Shehnaaz Gill Dance On Bumbro Song Video Viral On Media: ‘बिग बॉस 13’ (Bigg Boss 13) के बाद से ही पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) सबका दिल जीत रही हैं. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) लगातार फैंस के दिलों में अनपनी जगह बना रही हैं. जहां उनके कई सारे म्यूजिक वीडियो धमाल मचा रहे हैं वहीं उनकी फिटनेस और उनकी खूबसूरती ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खिंचा हैं. हाल ही में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) कश्मीर गई हुई थीं जहां पर वो अपने नए गाने की शूटिंग कर रही थी. इस दौरान वहां से उन्होंने बेहद प्यारा सा वीडियो शेयर किया है. Also Read - Shehnaaz Gill Latest Photoshoot in Kashmir: Shehnaaz Gill का कश्मीरी लुक वायरल, फैंस बोले- खूबसूरती ने आग लगा दी

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो प्रीति जिंटा की तरह मेकअप करके कश्मीर की वादियों में फिल्म मिशन कश्मीर का फेमस गाना ‘बुम्बरो’ (Bumbro Song) पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो में शहनाज के लुक की जितनी भी तारीफ की जाए कम है. Also Read - Shehnaaz Gill Or Kashmir Ki Kali? कश्मीर की वादियों में चहक रहीं शहनाज, कॉमेंट आया- Ye ladki pagal hai...

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने इस वीडियो में पिंक और ग्रीन कलर का आउटफिट पहना हुआ है और एक दम प्रीति जिंटा की स्टाइल में डांस मूव्स करते हुए नजर आ रही हैं. इस गाने में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill Song) का नया अंदाज फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘धरती काे स्वर्ग कश्मीर में कश्मीरी अंदाज में डांस तो बनता है’. Also Read - Shehnaaz Gill और Sidharth Shukla ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी? जानिए VIRAL PHOTO की सच्चाई

When in Kashmir do it Their way! Had to dance on this epic song at the heaven on earth…#Kashmir ♥️ pic.twitter.com/43W9WCXOQR

