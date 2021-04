Shehnaaz Gill Super Hot Dance On Selena Gomez Song See Viral Video: पंजाब की कैटरीना कैफ कही जाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इन दिनों सोशल मीडिया की पंसदीदा बन गई हैं. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल होती हैं औऱ उनके फैंस उन्हें देखना खुब पसंद करते हैं. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) कई सारे म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में नजर आने वाली हैं. ऐसे में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पर कमाल की वीडियो शेयर किया जो अब जमकर पसंद किया जा रहा है. Also Read - 'कांटा लगा गर्ल' शेफाली जरीवाला ने SidNaaz को बताया नंबर वन जोड़ी, यहां पर देखें एक्ट्रेस का पूरा Interview

शहनाज (Shehnaaz Gill) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जो कि बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. शहनाज (Shehnaaz Gill) वीडियो में हॉलीवुड एक्ट्रेस सेलेना गोम्ज (Selena Gomez) के गाने ‘लुक ऐट हर नाऊ’ (Look At Her Now) पर डांस कर रही है. शहनाज (Shehnaaz Gill) का एक ग्लैमरस वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है और फैंस जमकर उनपर प्यार लुटा रहे हैं. Also Read - Shehnaaz Gill ने दिखाया अपना बॉर्बी डॉल लुक, फैंस करने लगे कैटरीना कैफ से तुलना- See Video



वीडियो में देखा जा सकता है कि शहनाज (Selena Gomez) ब्लैक टॉप और जींस में नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उनके बॉस बेब इयरिंग्स उनके वीडियो को और भी आकर्षक बना रहे हैं. इस वीडियो में शहानज (Selena Gomez) के एक्सप्रेशन कमाल के हैं. शहनाज गिल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)



शहनाज़ के वर्कफ्रंट की बात करें तो बता दें कि वो दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म में नज़र आने वाली हैं. वो फिल्म की शूटिंग के लिए कनाड़ा गई थीं. इस फिल्म का नाम है हौसला रख फैंस शहनाज की फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.