Video: शहनाज गिल की तारीफ में सलमान खान ने कह दी ऐसी बात, शर्म के मारे पानी-पानी हो गईं एक्ट्रेस

Shehnaaz Gill and Salman Khan: ‘बिग बॉस’ फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल एक बार फिर सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करती नजर आईं. बिग बॉस सीजन 16 में पहुंच शहनाज ने सलमान खान के साथ डांस भी किया और दबंग एक्टर से उन्हें खूब तारीफ भी मिली. शहनाज जल्द ही सलमान खान की फिल्म “किसी का भाई किसी की जान” से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. उन्हें कई बार सलमान खान के साथ देखा गया है, दोनों के बीच बिग बॉस से अच्छी बॉन्डिंग बनी है. सोशल मीडिया पर दोनों के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

बिग बॉस 16 के लेटेस्ट एपिसोड में, सलमान खान ‘शुक्रवार का वार’ के दौरान शहनाज गिल के साथ डांस करते नजर आए. दोनों का प्रोमो वीडियो पहले ही सामने आ गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने भी खूब कमेंट किया. सलमान फिल्म से अपने हिट रोमांटिक ट्रैक ‘दिल दियां गल्लां’ पर शहनाज के साथ डांस किया. इतना ही नहीं बिग बॉस में शहनाज का स्वागत करत हुए सलमान ने उनकी तारीफ में उन्हें ‘कूड़ी पटोला, बम का गोला’ तक कह दिया. जिसे सुनकर शहनाज भी शर्मा गईं.

