पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर Shehnaaz Gill इन दिनों एक वीडियो शूट के लिए कश्मीर में हैं. जहां से उन्होंने कश्मीरी लुक में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इस लुक में वे बेहद खूबसूरत लग रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार शहनाज गिल जल्द ही बॉलीवुड सिंगर बादशाह के साथ नजर आने वाली हैं.

कुछ वक्त पहले बादशाह के साथ शहनाज ने एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें दोनों शूटिंग की तैयारी में नज़र आ रहे हैं. बता दें, शहनाज का कश्मीरी अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया है. फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- "कश्मीर की कली"

बता दें कि बिग बॉस 14 के घर से बाहर आने के बाद शहनाज गिल ने कई वीडियो सॉन्ग में काम किया है. अब जल्द ही वह बादशाह के गाने में दिखने वाली हैं.