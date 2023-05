शहनाज गिल टूट कर करना चाहती हैं प्यार, लेकिन कहा 'मेरा धोखा...रोते रहोगे'

Shehnaaz Gill Want To Fall In Love Again: शहनाज गिल ने खुलासा किया कि वह दिल से प्यार करना चाहती हैं.

Shehnaaz Gill Want To Fall In Love Again: पॉपुलर एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी ही रहती हैं. जहां हाल ही में उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है, वहीं इन दिनों वो अपने वेकेशन की तस्वीरों के जरिए सबाक दिल जीत रही हैं. इस बीच एक्ट्रेस का अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपने टॉक शो ‘देसी वाइब्स’ पर बातचीत में शहनाज़ गिल ने एक बात का खुलासा किया कि वो फिर से प्यार में पड़ना चाहती हैं. बता दें शहनाज रियलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ में को-कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला के बेहद करीब आ गई थी और माना जाता था कि दोनों रिश्ते में थे. हालांकि साल 2021 में दिल का दौरा पड़ने के बाद शहनाज़ को छोड़कर चले गए, तब से शहनाज सिंगल है और अपने करियर पर फोकर कर रही हैं. हालांकि अब उन्होंने अपनी जिंदगी में प्यार को न्यौता देने के बारे में कुछ बातें कही हैं.

दिल से प्यार करना चाहती हैं शहनाज

अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपने टॉक शो ‘देसी वाइब्स’ पर बातचीत में शहनाज़ गिल ने कुछ ऐसा कि आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे. दऱअसल नवाज ने एक्ट्रेस से कहा कि वह एक ऐसी चीज का जिक्र करें,जिसे वह पूरे दिल से करना चाहेंगी उन्होंने कहा, ‘एक चीज़ बताओ जो दिल से करना चाहती ​हो’ इसके लिए, शहनाज़ ने एक पल के लिए सोचा और झट से बोलीं, ‘प्यार’.

प्यार में दिल टूटने की भी संभावना है

हालांकि, उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्यार की पीठ में छुरा घोंपने की आदत होती है और जब नवाज ने कहा, ‘हो जाएगा वो भी’ तो इसपर शहनाज ने कहा कि अगर किसी को प्यार हो जाता है, तो दिल टूटने की भी संभावना है. साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उनके मामले में, वह अपने अभिनय में दिल टूटने के प्रभाव को लागू करेंगी. शहनाज ने साझा किया, “अगर प्यार होगा, प्यार में धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा तब मेरी एक्टिंग बाहर आएगी’.

Video Credit: @Shehnaazgillofficial

‘मेरा धोखा ऐसा होगा, रोते रहोगे’

नवाज ने दिल टूटने पर बात करते हुए कहा कि वह अपने जीवन में दिल टूटने को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें पावर-पैक परफॉर्मेंस देने में मदद मिलती है.इस पर शहनाज गिल ने आगे कहा ‘मेरा धोखा ऐसा होगा, रोते रहोगे, एक्टिंग भी नहीं करोगे, चौबीस घंटे मेरे बारे में सोचोगे, मैं ऐसी पागल हूं… सबका प्यार करने का तरीका अलग होता है, मेरा कुछ ज्यादा ही प्योर (शुद्ध) है’.

जब सलमान ने कहा मूव ऑन करो

हाल ही में शहनाज गिल ने सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. ऐसे में सलमान और शहनाज की दोस्ती औऱ बॉन्डिंग औऱ भी गहरी हो गई और ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के दौरान कई बारे सलमान खानने सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज़ गिल के बारे में और उनके हैशटैग का जिक्र करने वालों को फटकार लगाई थी और कहा था कि उनकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं.

