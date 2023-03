Trending News: बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर शहनाज़ गिल की जमकर आलोचना कर रही हैं. उन्हें शहनाज का बिग बॉस में साजिद खान को सपार्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं आया. सोना शहनाज के लगातार ट्वीट कर ही हैं. हाल ही में सोना ने शहनाज गिल पर निशाना साधा है. सोना ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा, ‘शिक्षा पाने के लिए कुछ पैसे-समय और प्रयास खर्च करें. म्यूजिक टीचर, एक्टिंग कोच, वॉयस डायलॉग इंटोनेशन कोच और जो भी स्किल्स हों, टैलेंट के आधार पर प्रोजेक्ट मिलते हैं. प्यारी, चिकनी-चुपड़ी बातें, सफल लोगों के इर्द-गिर्द घूमना, पीआर खरीदना, सफलता नहीं लाती.”

सोना के इस तरह ट्वीट करने से शहनाज के फैंस खासे नाराज हैं. फैन्स ने बुधवार को ट्विटर पर ‘ईविल आईज ऑफ शहनाज गिल’ ट्रेंड कराया और सोना के हालिया ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर कर लोगों से उन्हें अनफॉलो करने को कहा. शहनाज़ पर हमला करने के लिए सोना की खिंचाई की.