शहनाज गिल Finally Reveals The Reason Behind Losing Weight: 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, कई सारे म्यूजिक एल्बम में अभी तक वो नजर आ चुकी हैं औऱ इसके साथ ही वो एक पंजाबी फिल्म में भी नजर आने वाली हैं. शहनाज (Shehnaaz Gill) जब से बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं उन्होंने अपने वजन औऱ फिटनेस पर बेहद काम किया है और अब उन्होंने एक सोशल मीडिया पर इसका खुलासा कर दिया है कि आखिर क्यों उन्हें कई किलो वजन कम करना पड़ा.

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) हाल ही में यूट्यूब पर लाइव सेशन कर रही थीं औऱ इसी दौरान कई सारे लोगों ने एक्ट्रेस से कहा कि उनका पुराना लुक ज्यादा अच्छा था. ऐसे में एक्ट्रेस ने कहा कि 'मुझे खुद का पुराना लुक बेहद पंसद था, लेकिन अगर वो वह अपने पुराने लुक में वापस जाती हैं तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा.'



शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि ‘दुबली लड़कियों को इंडस्ट्री में काम मिलता है, मैं वह शहनाज कभी भी हो सकती हूं.हालांकि, तब मुझे ज्यादा काम नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री में पतली लड़किया चलती है.’ इसके साथ ही उन्होंने अपने फिल्मी सफर के बारे में कई सारी बातें बताई है.