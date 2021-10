Shehnaaz Gill crying While Remembering Siddharth Shukla On The Sets Of ‘Hausla Rakh’: सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) के जाने के बाद से जहां उनका परिवार और उनके फैंस इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं. वहीं इस दौरान एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) का हार तो सबसे बुरा है. एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) के निधन के बाद से घर से बाहर नहीं निकली हैं और आखिरकार एक्ट्रेस करीब एक महीने से अधिक समय के बाद घर के बाहर निकली हैं औऱ काम पर धीरे-धीरे लौटने की कोशिश कर रही हैं.Also Read - पटौदी खानदान की बहू का टशन, काला चश्मा...खुले बाल... कमीज के बटन खोलकर निकलीं करीना कपूर

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने बीते 7 अक्टूबर को अपनी फिल्म हौसला रख (Honsla Rakh) के प्रमोशनल गाने को शूट किया औऱ आगे का काम भी कर रही हैं और इस दौरान वो दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के साथ नजर आई. इस दौरान उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसे देखकर फैंस उनकी हिम्मत की दाद दे रहे थे और उन्हें शेर कहकर पुकार रहे थे. हालांकि हौसला रख (Honsla Rakh) के प्रमोशन के दौरान शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) का चेहरा बेहद मायूस लग रहा था और उनकी आंखे भी उदास सी थी.

ऐसे में बॉलीवुड लाइफ की खबरे की माने तो शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के करीबी ने कहा कि 'वो मजबूत रहने के लिए काफी कोशिश कर रही हैं लेकिन जैसे ही उन्हें रिएलिटी का एहसास होता है तो उन्हें एकदम से लगता है कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई है, उनका वो पहले जैसा स्पार्क कहीं गायब सा हो गया है.'

हालांकि इस दौरान हौसला रख (Honsla Rakh) की पूरी टीम उनका खास ख्याल रख रही हैं. सूत्र ने आगे बताया, ‘दिलजीत बहुत ही भले इंसान है और वो शूटिंग के दौरान लगातार शहनाज का ख्याल रख रहे हैं. सिद्धार्थ की मां लगातार फोन के जरिए शहनाज के टच में थी, रीता मां इस समय शहनाज की सबसे बड़ी सपोर्टर हैं’.