सिद्धार्थ शुक्ला को याद करके शहनाज गिल हुई इमोशनल, बोलीं 'लोगों को लगता है मैं...'

Shehnaaz Gill Gets Emotional During Chat With Ayushmann Khurrana: पंजाब की कैटरीना के नाम से मशहूर शहनाज गिल इन दिनों चैट शो ‘देसी वाइब्स’ में नजर आ रही हैं और इसमें कई सारे बॉलीवुड स्टार नजर आ चुके हैं. ऐसे में अब इस शो से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस शहनाज गिल एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर इमोशनल होती दिख रही हैं. दरअसल इस शो पर आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म ‘एन एक्शन हीरो’ के प्रमोशन के सिलसिले में पहुंचे थे और इस दौरान शहनाज कई चीजों पर आयुष्मान खुराना से बात करती नजर आईं और फिर वो अपने जिवन के उस कठिन दौर को याद करके इमोशनल हो गई.

हाल ही में, शहनाज गिल ने अपने शो ‘देसी वाइब्स विद शहनाज गिल’ की शुरुआत की है. ऐसे में इस दौरान एक्ट्रेस के शो पर आयुष्मान खुराना ने शिरकत की थी. शो में बातचीत के दौरान आयुष्मान, शहनाज से कहते हैं कि आपकी मासूमियत आज तक बरकरार है और आप ऐसे ही अच्छे लगते हो. इस पर शहनाज कहती हैं, ‘आजकल लोगों के जज किए जाने से लोग डरते हैं। हमें इससे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में अपने इमोशंस दबाने नहीं चाहिए’.