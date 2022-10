Shehnaaz Gill Dance Video: शहनाज गिल अपने चुलबुले अंदाज की वजह से लोगों का दिल जीत लेती हैं. दिवंगत अभिनेता और उनके कथित प्रेमी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनके फैन क्लब उन्हें हर दिन माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं. सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज को इस दुख से बाहर आने में एक लंबा वक्त लग गया. हाल ही में गुरु और शहनाज़ का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कैमरे के सामने काफी कम्फर्टेबल हैं और डांस कर रहे हैं. लोग उनके इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.Also Read - 'आय हाय ये मजबूरी’ गाने के बाद मुश्किल में फंसी उर्फी जावेद, रिवीलिंग कपड़ों की वजह से हुआ केस

वीडियो के वायरल होते ही शहनाज गिल के फैन्स ने इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया. ट्विटर पर एक यूजर ने कमेंट किया, 'हाय काश इसी से ही चक्कर चल जाए मेरे दिल को ठंड पे जाये".

Shehnaaz dancing with guruRandhwa

Nd the caption ” With india’s fav @ishehnaaz_gill “#ShehnaazGill pic.twitter.com/8N1LiZNina

— Suru (@Suru_sayyed) October 23, 2022