शहनाज गिल के साथ फ्लाइट में हुआ कुछ ऐसा कि डर के मारे करने लगीं 'वाहेगुरु' का जाप, VIDEO वायरल

शहनाज गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें वह फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस के दौरान काफी डरी हुई नजर आ रही हैं. मुश्किल वक्त में एक्ट्रेस वाहेगुरु का जाप करती दिखीं और सुरक्षित लैंडिंग के बाद राहत की सांस ली.

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शहनाज गिल हाल ही में भाई शहबाज बदेशा के साथ फ्लाइट में सफर कर रही थीं

इस दौरान विमान को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिससे शहनाज काफी डर गईं

उन्होंने घबराहट में ‘वाहेगुरु’ का जाप किया और सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना की

मुंबई एयरपोर्ट पर प्लेन के सुरक्षित उतरने के बाद शहनाज और बाकी यात्रियों ने राहत की सांस ली

पंजाबी एक्ट्रेस और Ex-Bigg Boss कंटेस्टेंट शहनाज गिल को भला कौन नहीं जानता है. आए दिन सिंगर सुर्खियों में बनी रहती हैं. कभी अपनी चुलबुली अदाओं से तो कभी अपनी फिल्मों को लेकर. एक बार फिर शहनाज गिल चर्चा में हैं. हालांकि इस बार उनके चर्चा में होने की वजह कुछ और ही है. उन्हें हाल ही में एक डरावने मंजर का सामना करना पड़ा.

याद आ गए वाहेगुरु और गणपति बप्पा-

उनके साथ फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वाहेगुरु और गणपति बप्पा दोनों याद आ गए. दरअसल में शहनाज गिल अपने भाई शहबाज बदेशा के साथ यात्रा कर रही थीं, एक्ट्रेस ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर अपनी मुश्किल भरी यात्रा का एक वीडियो शेयर किया. वायरल हो रहे इस क्लिप में भाई-बहन की जोड़ी प्रार्थना करती और शांत रहने की कोशिश करती दिख रही है, क्योंकि उनकी फ्लाइट को ज़बरदस्त टर्बुलेंस (हवा के झटकों) का सामना करना पड़ा.

वीडियो में दिख रहा है कि शहनाज इतना डरी हुई थीं कि वो इसके चलते फ्लाइट में ही वाहेगुरु, वाहेगुरु का जाप करने लगीं, वहीं शहबाज शहनाज को देखकर अपनी घबराहट भरी हंसी को रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं. जब फ्लाइट रनवे की ओर नीचे उतरने लगी तो शहनाज प्लेन के सुरक्षित लैंड करने की दुआ करती दिखीं. प्लेन के लैंड करने के बाद एक्ट्रेस और उनके साथ यात्रा कर रहे यात्रियों ने राहत की सांस ली.

शहनाज ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘आज बहुत मुश्किल से बचे… शुक्र है कि हम सुरक्षित लैंड कर गए.’ हालांकि खबरों के मुताबिक प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका कि एक्ट्रेस ने फ्लाइट कहां से ली थी.

शहनाज़ गिल का वर्क फ्रंट-

शहनाज़ गिल को पहचान रियलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ से मिली, शो में इनकी और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. शहनाज अब एक्टिंग, सिंगिंग और प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं. हाल ही में उन्होंने ‘इश्कनामा’ (2026) में मुख्य भूमिका निभाई और पंजाबी फिल्म ‘सिंह वर्सेस कौर 2’ में नज़र आई थीं, जिनमें गिप्पी ग्रेवाल भी थे.