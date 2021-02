Shehnaaz Gill Has Hers And Sidharth Shukla Wallpaper On Her Phone: शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) की वो जोड़ी है जो दर्शकों के दिलों में बेहद खास जगह रखती है. जब से जोड़ी बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के घर से बाहर आई है तब से लेकर अभी तक इनकी दोस्ती और प्यार बरकार है. दोनों एक साथ कई सारे कमाल के वीडियो में नजर आ चुके हैं जो सुपरहिट रहे हैं. ऐसे में अब एक बार फिर से ये जोड़ी दर्शको की नजरों में आ गए है क्योंकि शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के फोन में कुछ ऐसा देखने को मिला है जो उनके फैंस को खुश कर सकता है. Also Read - कभी भी खुशखबरी दे सकती हैं Kareena Kapoor, घर आने शुरू हुए गिफ्ट्स....फैंस ने पूछा BOY या GIRL?

बिग बॉस के 13वें (Bigg Boss 13) सीजन के बाद से ही दोनों अपनी तस्वीरें और वीडियो के जरिए सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में अब हाल ही में शहजान गिल (Shehnaaz Gill) मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनके फोन के वॉलपेपर पर उनकी और सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) की फोटो लगी दिखाई दी. Also Read - Kareena Kapoor कभी भी सुना सकती हैं Good Newzz, Saif Ali Khan चौथी बार बनेंगे पिता...Taimur बनेंगे बड़े भाई

ऐसे में शहनाज (Shehnaaz Gill) का ये वीडियो वायरल होते ही उनके फैंस तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ये दोनों एक रिलेशनशिप में तो नहीं है. वीडियो पर ‘सिडनाज’ (Sidnaaz) के फैन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. बता दें कि शहनाज (Shehnaaz Gill) को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि वो अब फिल्मों में भी काम करने जा रही हैं. इसी सिलसिले में वो गुरुवार को कनाडा रवाना हुई हैं.

बता दें कि शहजान गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का एक अलग से फैन क्लब है जिसका नाम है सिडनाज (sidnaaz) इन दोनों का ये हैशटेग काफी मशहूर हो रखा है.