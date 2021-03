Shehnaaz Gill hot Pics in orange top and denim jeans viral after baby bump pics with Diljit Dosanjh– बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इन दिनों अपनी तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में शहनाज़ ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज़ शेयर की जिसमें वे ऑरेंज कलर के टॉप और डेनिम जींस में नज़र आ रही हैं. Also Read - Govinda ने भांजे Krushna पर लगाया आरोप, कहा- 'कोई करवा रहा झगड़ा...मेरी छवि खराब हो रही है'

शहनाज़ का ये हॉट अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. बता दें, हाल ही में शहनाज ने दिलजीत दोसांझ के साथ बेबी बंप वाली तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया था.

बता दें, फिल्म ‘हौसला रख’ (Honsla Rakh ) दशहरे के मौक़े पर यानि की 15 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. शहनाज़ (Shehnaaz Gill ) पहली बार दिलजीत के साथ किसी फ़िल्म में नज़र आएंगी. ऐसे में ये ना केवल उनके लिए बड़ी बात है बल्कि उनके फैंस भी इस बात का जश्न मना रहे हैं.