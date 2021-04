Shehnaaz Gill Hot Pics: पंजाब की कैटरीना कैफ और टीवी एक्ट्रेस शहनाज़ गिल कनाडा से लौट आई हैं. वहां उनकी और दिलजीत दोसांझ की शूटिंग हौंसला रख की शूटिंग चल रही थी. हाल ही में शहनाज़ ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें ब्लैक जैकेट, शॉर्ट व्हाइट टॉप और डिनिम जींस में नज़र आ रही हैं. शहनाज़ का पॉकेट में रखा फोन भी साफ दिखाई दे रहा है. Also Read - Shehnaaz Gill in Gorgeous Look: Honsla Rakh की शूटिंग पूरी कर लौटीं शहनाज तो एयरपोर्ट पर...

उसका पीछे का कवर टॉप के रंग से मैच करता हुआ है. खुले बालों और ब्राउन कलर की लिपस्टिक में शहनाज़ बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वैसे भी बिग बॉस 13 में अपने जलवे दिखाने के बाद जबसे शहनाज़ ने बॉडी ट्रांसफॉरमेशन किया है. उनका अंदाज देखने वाला है.

Also Read - Happy Birthday Jeetendra: जब हेमा मालिनी और जीतेंद्र की होने वाली थी शादी! दिलचस्प है दोनों की लव स्टोरी

इससे पहले शहनाज़ ने दिलजीत दोसांझ के साथ बेबी बंप में फोटो भी तस्वीरें शेयर की थीं.

जिसके बाद लोग सवाल करने लगे थे. मम्मी कब बन रही हो?

फिल्म ‘हौसला रख’ (Honsla Rakh ) दशहरे के मौक़े पर यानि की 15 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.