सलमान खान की ईद की पार्टी की तस्वीरें….वीडियोज़ सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. खासकर शहनाज़ और सलमान की स्ट्रांग बॉन्डिंग की चर्चा चारों तरफ हो रही है. इस पार्टी में करिश्मा कपूर, करीना कपूर, कंगना रनौत जैसे सेलेब्स भी एन्जॉय करने पहुंचे थे. पंजाब की कैटरीना कैफ यानी शहनाज़ गिल भी पार्टी में स्पेशल गेस्ट की तरह मौजूद थीं. दोनों का एक वीडियो जबरदस्त सोशल पर वायरल हो रहा है जिसमें वो सलमान को उन्हें गाड़ी तक छोड़ने की जिद्द करती हुईं नज़र आ रही हैं.यही नहीं सलमान ने उनकी इस जिद्द को पूरा भी किया और गाड़ी तक छोड़ने भी आए.Also Read - सलमान खान की बहन की ईद पार्टी में लगा सितारों का मेला, कंगना रनौत की एंट्री ने मचाई खलबली- देखें तस्वीरें

वीडियो में देख सकते हैं. शहनाज, सलमान का हाथ खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाती हैं. फिर कहती हैं ‘छोड़कर आओ मुझे’. फिर शहनाज तेज़ आवाज़ में कहती हैं. You Know Guys, सलमान सर अब मुझे छोड़कर आने लगे हैं. इस पर सलमान कहते हैं आप गलत गाड़ी में बैठ रही हैं. फिर शहनाज अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं. Also Read - LIC IPO की पाठशाला: रिटेल सेक्टर में कम से कम आप कितने शेयर खरीद सकेंगे? | Watch Video

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

बता दें कि ईद से पहले ही शहनाज के हिस्से में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है और उनकी झोली में सलमान खान की नई फिल्म आ चुकी है. ऐसे में शहनाज़ अर्पिता खान और आयुष शर्मा की ईद पार्टी में पहुंचीं जहां सलमान भी मौजूद थे. शहनाज़ जब सलमान से मिलीं तो दोनों के क्यूट मोमेंट्स सामने आए. Also Read - LIC IPO: LIC के IPO में आप कितने शेयर एक बार में खरीद सकेंगे? | Watch Video

बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद सलमान खान और शहनाज़ के बीच क्यूट बॉन्डिंग देखने को मिली है. सलमान, शहनाज़ की परवाह करते हैं. फिलहाल शहनाज एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं उसके बाद वो सलमान खान की फिल्म करेंगी.