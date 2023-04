शहनाज गिल ने कहा 'आउटसाइडर हैं तो धक्के खाने पड़ेंगे' सलमान खान के ब्रेक देने पर कही ये बात

Shehnaaz Gill On Salman Khan: शहनाज गिल ने अपने डेब्यू से पहले अपनी जर्नी पर खुलकर बातें की हैं.

Shehnaaz Gill On Salman Khan And being An Outsider: बिग बॉस से शुरू हुई शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की जर्नी आज बड़े पर्दे तक जा चुकी है और अब उनकी डेब्यू फिल्म किसी का भाई किसी की जान (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) 21 अप्रैल, 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसमें पूजा हेगड़े, राघव जुयाल, पलक तिवारी, वेंकटेश और अन्य कई सितारे नजर आएंगे. इस फिल्म में शहनजा गिल पर्दे पर सलमान खान के साथ नजर आएंगे, ऐसे में हर जगह पर उन्ही का चर्चा का है. इतना बड़ा ब्रेक मिलने के बाद भी शहनाज गिल का मानना है कि सलमान खान ने फिल्म दे दी है, इसका मतलब ये है कि सबकुछ सॉर्ट हो गया.

एक्टिंग एक एक मुश्किल टास्क- शहनाज

इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में शहनाज गिल ने बताया, ‘मैंने शो के पहले हफ्ते में सलमान खान से कहा था कि सर मुझे ट्रॉफ नहीं चाहिए. मैं सिर्फ आपके साथ काम करना चाहती हूं. शायद उन्हें ये याद रह गया. शहनाज गिल ने बताया कि एक्टिंग कोई आसान काम नही है, जैसा कि लोग सोचते हैं. इसके लिए डेडिकेशन हार्ड वर्क और पैशन की जरूरत होती है, लोग कैजुअली कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है. कई लड़कियां हैं, जिन्हें लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये एक मुश्किल टास्क है.’

खुद पर कितना काम करना चाहती हूं- शहनाज

शहनाज गिल ने आगे बताया कि ‘इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है. बहुत धक्के खाने पड़ेंगे अगर तुम आउटसाइडर हो तो. अगर आपमें टैलेंट है, अगर आप यूनीक हैं, तब आप आगे बढ़ो. मेरी पर्सनैलिटी यूनीक थी तो मैं निकल गई. मेरी जर्नी मेरे हाथों में है. यह मुझ पर है कि मैं खुद पर कितना काम करना चाहती हूं’.

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

सलमान सर ने बस एंट्री दी है- शहनाज

शहनाज गिल ने इसी पर बात करते हुए कहा ‘मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूं. मैं किस तरह के कैरेक्टर करना चाहती हूं. मुझे लंबा रास्ता तय करना है. अगर मैं खुद पर मेहनत करूंगी तो मुझे फिल्में मिलेंगी. ऐसा नहीं है कि सलमान सर ने मुझे एंट्री दी है इसलिए सब कुछ ठीक हो गया. ये पूरी तरह झूठ है अगर लोगों को लगता है कि बॉलीवुड में एंट्री मिल गई है तो अब ये राइजिंग स्टार बनने जा रही है.’

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें